Une Zone d'innovation minière d'ici 2050 à Rouyn-Noranda

Lancée au printemps 2019, la Zone d'innovation minière (ZIM) pourrait voir le jour d'ici 2050, à Rouyn-Noranda.

Ce projet, qui se veut un parc industriel 5.0, regrouperait des entreprises, des chercheurs et des organismes dans le but de miser sur le talent local afin qu'ils puissent rayonner à l'échelle mondiale, notamment en propulsant la transition vers une nouvelle ère minière.

Ce projet ambitieux de 70 hectares serait bâti au coeur de la cité étudiante rouynorandienne, à proximité du Cégep, de l'UQAT, de l'école secondaire D'Iberville et des centres de recherche.

La population pourrait également s'y identifier puisque la Zone d'innovation minière regrouperait non seulement le secteur économique, mais aussi l'aspect social, culturel et communautaire, l'environnement naturel serait valorisé et le transport collectif et actif serait favorisé.

À l'heure actuelle, au total, pas moins de 28 projets sont déjà assurés. 23 autres pourraient voir le jour également.

« On est allé voir ce qu'il se passait en Suède. C'est un écosystème très similaire à ce qu'on voit en Abitibi-Témiscamingue. Ils sont éloignés, il fait froid, ils ont les mêmes conditions que nous. Ils ont le même type de mine. On voit qu'ils ont une avance. On est allé s'inspirer de ça. On a compris que finalement, les gens se donnent des moyens, un plan d'action et ils le suivent. » - Patrick Martel, vice-président innovations et solutions intégrées chez Technosub de Rouyn-Noranda et porte-parole du comité de coordination de la Zone d'innovation minière

Avec ce projet, qui serait majoritairement financé par le secteur privé, huit milliards de dollars seraient envisagés en investissements totaux.

Le dossier de qualification sera officiellement soumis demain au gouvernement. Rouyn-Noranda espère recevoir une réponse de Québec au printemps.