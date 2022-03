Unifor s'inquiète de la gestion du caribou par Québec

La gestion du caribou forestier par le gouvernement du Québec et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, inquiète le syndicat Unifor.

Le forestier en chef a déjà annoncé réduire de 2% la possibilité forestière dans notre région. Ça entrerait en vigueur à compter du 1er avril 2023 jusqu'en 2028.

Bien des questions et interrogations demeurent chez Unifor, si la superficie des territoires protégés augmente. Les impacts sur l'industrie pourraient évidemment être très importants.

Unifor souhaite donc rencontrer le ministre de l'Environnement à Ottawa, Steven Guilbeault, qui a exprimé publiquement que le Québec n'en fait pas suffisamment pour la protection du caribou. Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor, était de passage à Amos en début de semaine.

« On essaye de comprendre. Naturellement, il y a beaucoup de pression des environnementalistes. Elle est où l'équilibre entre le socioéconomique et la protection du caribou? Si on ajoute des territoires protégés, est-ce qu'on va exploiter à plus d'endroits? Il y a plusieurs questionnements. À la rivière George, il y avait 800 000 caribous. Il en reste 200 000. Il n’y a eu aucune exploitation forestière. Comment ça se fait qu'on ait perdu 600 000 caribous? On doit avoir des explications à donner aux communautés et travailleurs. »

- Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor