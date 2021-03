Vaccination : plus de 4 000 rendez-vous confirmés régionalement

L'Abitibi-Témiscamingue ne subira pas de bris ce mois-ci concernant la vaccination contre la COVID-19.

Toutes les doses du mois de mars ont été confirmées et donc la Santé publique régionale vaccinera dès maintenant la population âgée de 80 ans et plus. Leurs proches aidants de 70 ans et plus seront aussi admissibles.

La Santé publique a aussi entamé la prise de rendez-vous avec ceux et celles qui sont rendus à recevoir leur deuxième dose.

« Actuellement, on a 2 060 rendez-vous pris par la centrale. Au total, il y a 4 168 rendez-vous confirmés. Pour le moment, nous sommes encore avec les 80 ans et plus, mais nous sommes à préparer le prochain groupe prioritaire qui sera les 70 ans et plus. » - Katia Châteauvert, directrice régionale de la campagne de vaccination

La vaccination à domicile ne sera pas chose possible pour le moment. Par contre, les organismes de transport adapté de la région ont démontré une certaine ouverture à élargir leur offre pour permettre à certaines personnes âgées, qui ne sont pas membres, de se déplacer, selon la Santé publique.