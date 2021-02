Val-d'Or l'emporte 6-4 face à l'Armada

Non seulement les Foreurs se sont emparés du premier rang au classement général en fin de semaine, mais ils ont aussi réussi à le défendre.

Une victoire de 3-2 en prolongation vendredi contre l'Armada de Blainville-Boisbriand leur a permis de grimper au sommet. Le lendemain, le vert et or a défait ces mêmes Blainvillois 6-4 pour sécuriser la première position, avec un pourcentage de victoires de 0.818.

Justin Robidas, attaquant de 17 ans du vert et or, a profité du week-end pour ajouter trois filets à sa fiche.

« Blainville, c'est une bonne équipe. Ils ont de bons joueurs. On savait en venant qu'on allait se battre pour la première place. On a travaillé plus fort qu'eux et ça a porté fruit pendant les deux games. Il faut aussi donner du crédit à Blainville. Ils ont joué de bons matchs. » - Justin Robidas

Jakob Pelletier (1 but et 3 passes) et Samuel Poulin (1 but et 2 passes) ont aussi mené la charge offensivement pour les Valdoriens.

Les Foreurs se frotteront aux Cataractes lundi.