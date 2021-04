Val-d'Or l'emporte aisément contre Rouyn-Noranda

Les Foreurs remportent la dernière tranche de la guerre de la 117 face aux Huskies, par la marque de 4-1. Le vert et or a disposé de ses rivaux sans trop de difficulté pour signer un 7e gain de suite.

L'attaque valdorienne a été sans pitié pour le gardien des Rouynorandiens, Samuel Richard, avec pas moins de 50 lancers. N'eût été de lui, les Huskies n'auraient jamais été dans le coup.

« Défensivement, je trouve qu'on a beaucoup mieux joué. Oui, j'ai reçu beaucoup de lancers, mais il y avait beaucoup moins de chances de marquer que lors de la dernière game contre Val-d'Or. À chaque match, mon but est de donner la meilleure chance de gagner à l'équipe. On l'a prouvé beaucoup de fois cette année qu'on est capable de revenir de l'arrière. Je croyais en nos chances de gagner. »

Chez les Foreurs, les attaquants Jérémy Michel (9e), Samuel Poulin (11e) et Nathan Légaré (15e) ont trouvé le fond du filet.

« Ça n'a pas été notre meilleur match. On a fait des petites erreurs, mais au bout de la ligne, on est allé chercher la victoire. En séries, ce sera toujours des matchs difficiles. On va en avoir de l'adversité, c'est tout le temps bon d'en avoir en saison régulière pour s'y préparer. »

- Samuel Poulin