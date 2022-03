Val-d'Or présente Novinor Innovation à un député caquiste

Val-d'Or a profité de la présence dans la région de Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre François Legault, pour présenter son projet de zone d'innovation.

Ce projet de zone d'innovation, désormais intitulé Novinor Innovation, a pour but de faire rayonner et dynamiser la Ville de Val-d'Or, grâce à des activités de formation, de recherche, de réseautage et de développement.

Des chercheurs, des donneurs d'ordres et des entrepreneurs seraient regroupés à proximité du parc aéroportuaire afin de mettre en valeur les ressources naturelles en milieu nordique boréal pour qu'ultimement, des talents émergent et que les entreprises puissent atteindre la compétitivité.

« M. Martel est le père des zones d'innovation au niveau du gouvernement Legault. Je pense qu'il était agréablement surpris. C'est une rencontre très fructueuse. On a validé les intentions et les attentes du gouvernement face aux zones d'innovation. Je pense qu'on a répondu aux attentes. » - Jean-Yves Poitras, Commissaire industriel à la Corporation de développement industriel de Val-d’Or

Lors des six derniers mois, différents partenaires ont travaillé à l'optimisation de la documentation déposée le 31 mars 2021. Des travaux d'infrastructures sont déjà en cours dans l'espoir de construire un premier bâtiment au printemps 2023.