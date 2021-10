Val-d'Or revient de l'arrière et l'emporte contre Gatineau

Les Foreurs remportent une troisième victoire cette saison, cette fois en fusillade contre les Olympiques de Gatineau.

Alexander Mirzabalaev (2e), Alexandre Doucet (3e) et le Valdorien Nathan Bolduc (1er dans la LHJMQ) ont marqué dans ce gain de 4 à 3.

Val-d'Or tirait de l'arrière 2 à 0, mais le vert et or est revenu dans le match avec un premier but dans la dernière minute du deuxième vingt et un second dans la première minute de la troisième période.

Mirzabalaev en a rajouté lors de la séance de tirs de barrage, étant l'unique marqueur. Philippe Cloutier hérite par le fait même de sa première victoire dans le circuit Courteau.

« On n’a peut-être pas eu la première moitié de match qu'on désirait. Par contre, j'ai vraiment aimé la force de caractère de notre groupe. J'ai adoré Philippe Cloutier. Il a sécurisé sa gang. Hier, on s'en va en prolongation et ça ne vire pas de notre bord. Ce soir, Phil a fait trois gros arrêts en fusillade. Je suis vraiment content de la manière dont les gars y ont cru jusqu'à la toute fin. » - Maxime Desruisseaux, entraîneur-chef des Foreurs

Les Foreurs rentrent à la maison où ils retrouveront vendredi l'Armada de Blainville-Boisbriand.