Val-d'Or soutient l'Ukraine

La Ville de Val-d'Or démontre tout son soutien envers le peuple ukrainien.

Les élus ont accroché le drapeau de l'Ukraine derrière le siège de la mairesse Céline Brindamour dans la salle où se déroulent les séances du conseil municipal.

« Il n'y a pas tant de choses qu'on peut faire à part pouvoir montrer par des gestes que nous sommes derrière ce peuple qui vit tellement d'atrocités. Val-d'Or a toujours été très accueillante. On a des comités nouveaux arrivants. Lorsqu'une demande va nous venir, on va accueillir des gens qui pourraient nous être confiés. »

Lors de la séance du conseil de lundi soir, les élus ont observé une minute de silence en l'honneur du peuple ukrainien, mais aussi celle du prêtre d'origine ukrainienne Lev Chayka.

Il est décédé dans les derniers jours, à l'âge de 98 ans. Lev Chayka est derrière la construction des églises ukrainiennes de Rouyn-Noranda et Val-d'Or.

« Monseigneur Chayka nous a abordés l'an dernier pour tenter de sauver l'église ukrainienne d'une façon ou d'une autre pour que ça puisse peut-être devenir un moment donné un lieu culturel ou que ça devienne quelque chose qui montre la présence des peuples ukrainiens à Val-d'Or. On a donné un mandat pour un carnet de santé. On veut savoir l'allure de la structure et ce qui pourrait être fait. »

- Céline Brindamour