Val-d'Or, voici le Centre Agnico Eagle

À Val-d'Or, l'aréna change de nom. Le Centre Air Creebec devient le Centre Agnico Eagle.

C'était connu depuis un moment déjà que la compagnie aérienne et les Foreurs de Val-d'Or ont convenu de modifier leur partenariat.

De son côté, la minière Agnico Eagle est arrivée première au fil d'arrivée, elle qui répondait à l'ensemble des critères établi par le vert et or. Évidemment, l'argent était un facteur très important, sinon le plus important.

« Ça sonne bien. C'est sur que c'est un changement dans le paysage de la Ville de Val-d'Or, après plusieurs années avec le Centre Air Creebec. On est très heureux de signer ce nouveau partenariat avec Agnico Eagle. C'est une entreprise régionale qui est implantée dans la communauté. » - Dany Marchand, président des Foreurs de Val-d'Or

L'entente sera en vigueur pour plusieurs années.