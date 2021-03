Verdir des ruelles pour améliorer la qualité de vie

La Ville de Rouyn-Noranda aimerait embellir ses espaces publics cet été afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens.

Projet annulé l'an dernier en raison de la crise sanitaire, les élus caressent l'idée de verdir ses ruelles.

L'administration Dallaire s'engage à soutenir l'aménagement des deux premières ruelles, mais la participation citoyenne est requise.

« Ça contribue tout à fait à la qualité de vie parce que ça a pour effet de baisser les ilots de chaleurs et d'apaiser la circulation. C'est plus sécuritaire et plus beau. Ça deviendrait des lieux de rencontres. »

- Denise Lavallée, conseillère municipale du district 5 – Noranda