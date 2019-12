Vers un sommet sur le transport collectif interurbain?

La Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue (CPAT) pourrait finir par avoir gain de cause. Un sommet sur le transport collectif régional interurbain surviendrait plus tôt que tard.

C'est une demande qu'a adressée à répétition la Conférence des préfets depuis 2018 afin d'en assurer l'avenir à long terme. Ce n'était pas dans les plans du gouvernement puisqu'il tenait en début de semaine un différent sommet portant sur le transport ferroviaire. Celui-ci, semble-t-il, mobilisait énormément le ministère des Transports.

« On sera satisfait quand on aura vraiment enclenché toutes les démarches. Présentement, on attend l'appel pour vraiment déclencher le travail qui va nous mener au sommet. On sera satisfait à ce moment-là. La situation que l'on vit en région, c'est une préoccupation que d'autres régions vivent aussi. Actuellement, l'appui des autres régions et des villes du Québec à l'Abitibi-Témiscamingue devient de plus en plus fort. »

-Claire Bolduc, présidente de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue