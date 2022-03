Victoire à Rimouski, défaite à Québec

Les Foreurs auront eu besoin de tout leur petit change pour ajouter des points de classement cette fin de semaine.

À Rimouski samedi, le vert et or a eu gain de cause sur l'Océanic en prolongation 4 à 3.

Le lendemain, à Québec, les Remparts n'ont fait qu'une seule bouchée des Valdoriens, leur infligeant une dégelée de 10 à 4.

Avec deux buts et quatre mentions d'aide, Jérémy Michel a été le plus productif des siens lors du voyage.

Les Foreurs se frotteront aux Huskies, jeudi.