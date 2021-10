Victoire des Huskies face à Sherbrooke

Les Huskies de Rouyn-Noranda réussissent leur entrée à l'aréna Glencore. Ils ont le dessus 3 à 2 sur le Phoenix de Sherbrooke.

Vraiment, la meute a débuté en lion ce premier match, mais le Phoenix a rapidement refroidi les ardeurs des Rouynorandiens, s'inscrivant au tableau après à peine cinq minutes de jeu.

Cependant, les Huskies ont pris les devants avant la fin du premier vingt lorsque Samuel Régis (1er) et Alex Arsenault (1er) ont inscrit leur premier de la campagne lors d'un avantage numérique de sept minutes. Le capitaine du Phoenix, Xavier Parent, a été chassé de la rencontre pour extrême inconduite de partie.

Rouyn-Noranda n'a par la suite jamais regardé derrière. Jakub Hujer (1er) avec son premier dans le circuit Courteau a complété la marque tard en troisième période lors d'un cinq contre trois.

« On a vraiment aimé le match. On a joué de façon plus consciencieuse que lors de la présaison. On a vu beaucoup de bonnes choses dans nos valeurs. On a travaillé fort et on a compétitionné. Nos unités spéciales étaient très bonnes. Ça commence bien la saison. »

- Brad Yetman, pilote des Huskies