Ville-Marie augmente ses taxes pour 2021

Ville-Marie visait un gel de taxes pour ses résidents en 2021 avant de finalement déroger de son plan.

Le compte de taxes pour la prochaine année est légèrement revu à la hausse de 0,68%. Toutefois, ça représente une diminution de 15$ pour les propriétaires d'une maison évaluée en moyenne à 150 000$.

« On a fait du rattrapage depuis quatre ou cinq ans pour rééquilibrer nos finances et vraiment calculer les vrais taux au niveau des services municipaux. Ça fait plusieurs années que nos citoyens contribuent. Cette année, avec la COVID-19, on s'est dit qu'on allait essayer de les ménager un petit peu. La Ville est en bonne santé financière, donc c'était possible de le faire. »

- Michel Roy, maire de Ville-Marie