Ville-Marie favorable à une voie de contournement à Fabre

Au Témiscamingue, Ville-Marie accueille favorablement la possibilité de construire une voie de contournement à Saint-Édouard-de-Fabre, un projet de l'entreprise Ryam de Béarn.

Une limitation de charges au pont du ruisseau l'Africain pose bien des problèmes à la circulation de véhicules lourds.

Forcés d'emprunter un détour de 28 kilomètres, les transporteurs de bois et les camions de l'écocentre se doivent désormais de passer devant trois écoles à Lorrainville, Béarn et Ville-Marie, ce qui crée un enjeu de sécurité.

En plus, ce détour aura pour effet d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre et le réseau routier municipal n'est pas en mesure d'absorber la circulation de poids lourds.

« On a été un peu surpris, mais très enchanté de ce projet. On sent les camions qui passent beaucoup plus à Ville-Marie. Je me dis qu'on est une petite région, il y a moyen de faire différemment que de passer par le MTQ. Avec eux, c'est un projet qui va peut-être durer un an, deux ans, trois ans ou même quatre ans. On ne le sait pas. Je leur lève mon chapeau et on va les appuyer au maximum si c'est possible au niveau des assurances. »

- Michel Roy, maire de Ville-Marie