Ville-Marie inaugure sa plage municipale

Après un projet-pilote concluant en 2020, la Ville de Ville-Marie inaugure officiellement sa plage municipale.

Ce projet de 115 000$ comprend notamment un corridor de nage en eau libre de 375 mètres et un module de type Wibit.

Samuel Deschênes, Bell Média - La nouvelle zone Wibit à la plage municipale de Ville-Marie.

En raison des autorisations ministérielles requises pour l'installation du Wibit, ce n'est qu'à la fin juillet que cette plage publique est accessible aux citoyens.

« Il nous manquait des autorisations. Il y avait un règlement qui a changé en cours de route. On n'était pas au courant. Est-ce qu'on a une part de responsabilité? Peut-être. Ça nous a retardés d'un mois, mais les modules sont là et pour plusieurs années, on l'espère. On espère peut-être bonifier ce jeu. On peut rajouter d'autres modules dessus. »

- Michel Roy, maire de Ville-Marie