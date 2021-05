Ville-Marie veut d'un regroupement entre municipalités

Depuis plusieurs années, un regroupement entre Ville-Marie et des municipalités voisines est au coeur des discussions.

Aujourd'hui, le dossier pourrait bien se concrétiser dans les années à venir, alors que des résolutions ont été adoptées par les différents conseils municipaux pour qu'il soit analysé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Une municipalité pouvant atteindre 7000 habitants verrait le jour, en conjuguant Lorrainville, Duhamel-Ouest, Ville-Marie et Saint-Édouard-de-Fabre.

« On recule de très loin. Le gouvernement a voulu l'imposer un moment donné, mais ça n'a pas fonctionné. Présentement, à Ville-Marie, on a beaucoup d'intérêt. On croit que pour maintenir les services qu'on a présentement, assurer le développement et maintenir la santé et le bien-être des citoyens, il faut absolument se regrouper collectivement. »

- Michel Roy, maire de Ville-Marie