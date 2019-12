Violence contre les enfants : les gouvernements ont un rôle à jouer

ESPACE Abitibi-Est ne compte pas se taire alors que se tient une Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, à Québec. L'organisme aimerait que le point de vue économique soit délaissé lors de la Commission afin de concentrer l'analyse uniquement sur l'être humain.

Sylvie Fortier croit que politiciens et politiciennes ont un rôle à jouer dans la prévention de la violence faite aux enfants.

« On réalise que ça ne fonctionne pas lorsque le gouvernement préconise des réflexions et prend des décisions seulement sur une logique économique. Ça donne que les droits des enfants sont bafoués et que leur sécurité peut être compromise. C'est vraiment important de mettre le développement de l'enfant au centre de ses recommandations. »

-Sylvie Fortier, coordonnatrice au programme chez ESPACE Abitibi-Est