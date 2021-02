Vive déception pour l'Association de hockey mineur de Val-d'Or

Malgré que l'Abitibi-Témiscamingue basculera en zone orange lundi, la déception est vive dans le monde du hockey régional. C'est que le gouvernement ne permettra pas la pratique de sports d'équipe, même en zone orange.

À l'Association de hockey mineur de Val-d'Or (AHMVD), le président, Martin Boucher espérait qu'avec un changement de palier, la pratique du hockey allait être de nouveau possible. Il estime que les activités sportives n'ont pas été un élément majeur pour propager le virus jusqu'ici.

« On a eu deux cas dans notre association. Je ne pense pas que c'est en jouant au hockey que c’est vraiment dangereux d'attraper la COVID-19. On a nos jeunes présentement qui sont tous à l'école et ils jouent tous ensemble. Le hockey, le soir, c'est la même chose. Ce sont tous les mêmes jeunes qui jouent ensemble. C'est ça qui est décevant. »

- Martin Boucher, président de l'Association de hockey mineur de Val-d'Or