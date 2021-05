Vivre et vieillir ensemble: deuxième phase terminée

La seconde phase du projet Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux, chapeauté par le Centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda, est désormais terminée.

Ce projet consiste à sonder différents acteurs du milieu dans le but d'identifier des solutions afin de préserver les aînés dans leurs domiciles, dans les quartiers ruraux.

En raison de la pandémie, cette deuxième phase, qui consiste à collecter des données, s'est terminée six mois plus tard que prévu, alors qu'elle devait au préalable se tenir de janvier 2020 à mai 2020.

La majeure partie du problème est que les intervenants du Centre d'action bénévole devaient s'entretenir avec des personnes âgées et des leaders locaux pour recueillir leur pouls. Vous comprendrez qu'en pleine pandémie, visiter différents milieux n'était pas chose possible.

« Lorsque la crise sanitaire a été annoncée en mars, on était en pleine collecte de données sur le terrain. Pour nous, c'était d'aller chez les aînés pour aller recueillir leur parole et leur poser des questions. Ça, ç’a dû être brusqué. C'est seulement en août 2020 qu'on a pu recommencer. Il y a eu un retard de cinq à six mois sur la collecte de données. »

- Kathleen Baldwin, chargée de projet au Centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda