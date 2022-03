Voyage de quatre points pour les Huskies

Malgré trois matchs en trois jours, les Huskies auront ajouté quatre points de classement cette fin de semaine.

Vendredi, la meute a vaincu sans trop de difficulté les Voltigeurs de Drummondville, par la marque de 5-1.

Samedi, les Rouynorandiens l'ont emporté en fusillade 3-2, face à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Hier, à Gatineau, les Huskies ont plié bagage 5-3 devant les Olymiques.

« J'ai aimé la façon dont on a compétitionné. On a travaillé vraiment fort. Pour son retour au jeu, Samuel Richard a très bien joué. On a vu une bonne progression comme équipe. »

- Brad Yetman, entraîneur-chef des Huskies