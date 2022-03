Wasamac : Yamana vise le dépôt de son étude d'impact cette année

L'entreprise Yamana Gold a fermement l'intention de redémarrer le site minier Wasamac, à quelques kilomètres de Rouyn-Noranda, un investissement potentiel de 520 M$. La propriété a changé de mains à deux reprises depuis 2011, avant d'être achetée par Yamana en novembre 2020.

La direction souhaite déposer au gouvernement son étude d'impact environnemental cette année. En 2023, le projet serait soumis devant le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). La construction de la mine suivrait en 2024 et la production débuterait en 2026.

Annuellement, entre 180 000 et 211 000 onces d'or seraient produites par Wasamac. Le projet, qui aurait une durée de vie minimale de 10 ans, créerait plus de 300 emplois permanents. Avec le bond du prix de l'or, le gisement Wasamac est de nouveau viable économiquement.

« Le prix de l'or a un impact important au niveau de la rentabilité potentielle d'une ressource. La mine a été en opération de 1965 à 1971. On vise à intégrer les technologies électriques, les équipements à batterie, l'automatisation et la téléopération. On veut vraiment en faire une mine innovante dans le respect de l'environnement. »

Malgré une entente de principe signée par Monarques, anciennement propriétaire de Wasamac, dans le but d'utiliser un concentrateur en Ontario, la volonté de Yamana serait plutôt de faire appel à une usine de procédé au nord de la 117. Plutôt que d'utiliser des camions diesel pour ramener la production à la surface, Yamana construirait un convoyeur pour ainsi réduire son impact environnemental.

Yamana a régulièrement des discussions avec la table interministérielle gouvernementale, crée dans les dernières années afin de réduire la lenteur administrative avant l'obtention des permis.

« Ça se poursuit avec Yamana Gold. On a un très beau support des différents ministères dans le processus de demandes de permis associés au projet. Ce n'est pas vraiment un «fast track». C'est plus un exercice d'éliminer les potentiels délais comme les doublons. On essaye de mettre en place une façon de faire plus performante. »

- Marc-André Lavergne