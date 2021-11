Winneway à trois votes du pouvoir à Laforce

Winneway n'aura pas réussi son tour de force, à Laforce. L'équipe de quatre résidents de la communauté qui se présentait aux élections municipales n'a pas été élue.

Leonard Polson (49,19%) doit s'avouer vaincu par le maire sortant Gérald Charron (50,81%). Trois maigres voix ont séparé Leonard Polson de la victoire.

Ce qui retient surtout l'attention le jour du vote, ce sont des clous qui auraient été étendus sur la chaussée à quelques endroits entre Winneway et Laforce.

« On ne sait pas qui les a mis et on ne pointe pas personne du doigt. Selon moi, la situation est déplorable. On a des autobus qui viennent chercher nos jeunes. C'est dangereux de mettre des clous. On accepte la défaite. Ils ont compté les votes devant nous. On vit dans une société démocratique. 63 votes battent 61 votes. »

- Leonard Polson, candidat à la mairie de Laforce