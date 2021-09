Winneway : Québec nommerait un facilitateur

Le gouvernement du Québec aurait entendu les demandes de la Première Nation de Long Point.

La communauté souhaite avoir son propre corps de police et en juillet, elle a interpellé directement le premier ministre François Legault afin qu'un médiateur indépendant soit nommé pour faire avancer le dossier.



Dans les derniers jours, des discussions ont eu lieu entre Winneway et Québec et voilà aujourd'hui que la nomination d'un facilitateur serait imminente.

« On a demandé un médiateur. Moi, je ne m'enfargerai pas dans les titres des personnes pourvu qu'ils aient un mandat clair et qu'ils soient imputables, pas juste envers le gouvernement, mais envers la communauté aussi. On veut accélérer le dossier pour mettre les mesures et les services en place pour mieux répondre aux besoins de la communauté. »

- Steeve Mathias, chef de la communauté