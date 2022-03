Winneway souhaite évaluer les impacts du projet minier de Sayona

La Première Nation de Long Point veut elle-même évaluer les impacts que pourrait avoir le projet minier de Sayona Québec sur son territoire.

La communauté adresse une demande formelle au gouvernement du Québec. Winneway estime que ce projet minier affecterait son territoire ancestral non cédé ce qui soulève les préoccupations chez les membres.

Le chef de Long Point, Steeve Mathias, espère non seulement pouvoir réaliser sa propre étude, mais aussi que son évaluation aura un poids déterminant lorsque viendra le temps d'autoriser ou non le projet de Sayona Québec.

Winneway demande également au gouvernement Legault de cesser de diviser les projets témiscabitibiens de Sayona. Le Conseil préfèrerait que les trois projets, soit Authier Lithium à La Motte, North American Lithium à La Corne et Tansim Lithium sur le territoire non cédé de Long Point, soient tous assujettis en même temps devant le Bureau d'audience publique sur l'environnement (BAPE), tel veut la logique.

Il y a plus d'un an maintenant, la communauté a réussi à faire suspendre les activités d'explorations de Tansim Lithium. Le Conseil s'inquiète toutefois de l'intérêt de Québec pour le développement des minéraux critiques et stratégiques.