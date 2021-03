Xavier Bouchard se plaît à la maison

Le vétéran des Huskies, Xavier Bouchard, se plait à la maison.

Aux Fêtes, le défenseur de 21 ans a refusé une transaction qui lui aurait permis de joindre une formation aspirante aux grands honneurs afin de demeurer à Rouyn-Noranda.

Quelques jours plus tard, le «C» a été brodé sur son chandail, devenant le 20e capitaine de l'histoire de la concession.

Avec les liens qui l'unis à la région - il a joué son hockey Midget AAA avec les Forestiers d'Amos et son père, Gilles, a mené les Huskies vers leur première conquête de la Coupe du Président - Xavier Bouchard a préféré conclure sa carrière junior à Rouyn-Noranda.

« Je suis satisfait de mon rôle avec les jeunes ici et de la manière dont ça se déroule. En même temps, je ne pense pas que c'est obligatoire de jouer pour une équipe qui vise la coupe ou qui sera la meilleure équipe de la ligue pour que les recruteurs t'aient à l'oeil. J'ai fait trois équipes dans la dernière environ. C'est beaucoup de changements et je suis bien ici. Je n'avais aucune raison de partir. »

- Xavier Bouchard, capitaine des Huskies

« J'ai demandé à Xavier ce que je faisais si je recevais une offre pour qu'il ait une opportunité de terminer avec une équipe qui pouvait aspirer et il m'a simplement dit non, qu'il voulait rester, qu'il était bien ici et qu'il aimait l'équipe. C'est un beau sentiment d'appartenance. Il va jouer un rôle de grand frère avec un gars comme Coen Strang. »

- Mario Pouliot, entraîneur-chef et directeur général des Huskies