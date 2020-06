«Xavier sera un très bon modèle pour nos jeunes» -Mario Pouliot

Le directeur général et entraineur-chef des Huskies, Mario Pouliot, est très heureux de pouvoir greffer à son équipe Xavier Bouchard.

Le nouveau défenseur agira comme modèle auprès des jeunes et devra appuyer les vétérans Alexis Arsenault et Alex Beaucage. On le décrit comme un bon patineur capable de diriger la première vague d'avantage numérique.

Certains pensent toutefois que Bouchard ne se rapportera pas à Rouyn-Noranda, lui qui fut un choix de 6e tour des Golden Knights de Vegas en 2018.

Malheureusement pour le principal intéressé, Vegas ne l'a pas signé ce qui le rend de nouveau admissible au prochain repêchage de la LNH. Si jamais une autre organisation venait à lui donner une chance, les Huskies ne se ramasseraient pas les mains vides.

« On a pris des précautions au cas où Xavier n'évoluerait pas pour nous l'an prochain. On a protégé nos arrières. S'il peut être repêché au niveau professionnel et atteindre le niveau supérieur, c'est l'objectif de tout joueur de hockey. Je suis convaincu à 99,9% que Xavier sera avec nous au camp d'entraînement. » -Mario Pouliot, entraineur-chef et directeur général des Huskies

La défensive des Huskies devrait être composée de Xavier Bouchard, Samuel Régis, Thomas Belzile, Jacob Squires, Zachary Cardinal et Alexis Arsenault.