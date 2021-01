Zachary Émond changera d'adresse

Les Huskies de Rouyn-Noranda poursuivent leur reconstruction amorcée suite à la conquête des coupes du Président et Memorial.

Après avoir envoyé sous d'autres cieux l'attaquant Alex Labbé et le défenseur Alexis Arsenault, voilà qu'ils échangeront leur gardien #1, Zachary Émond, aux Sea Dogs de Saint John, selon ce que rapporte Stéphane Leroux de RDS. En retour, la meute mettra la main sur deux sélections, une de 6e ronde en 2022 et une autre de 4e ronde en 2023.

On confirmera plus tard aujourd’hui la transaction suivante :



