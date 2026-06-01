120e rue est la Future star iHeartRadio de mai 2026 à ÉNERGIE.

120e rue, c’est un collectif créatif, c’est un groupe qui a envie de s’exprimer sur ce que vit une génération qui rêve, qui se questionne, qui s’inquiète et qui veut encore se réinventer. Ce qui se passe sur la 120e, c’est de la pop assumée.

Avec ce nouveau projet, Steven Grondin revient à cet endroit tout spécial qui fut son premier lieu de création : la maison sur la 120e rue, en Beauce. Chaque pièce de la maison est un univers, chaque membre du groupe s’y exprime à sa manière, chaque chanson possède sa couleur. Parce que tout peut arriver sur la 120e.

À la création, Steven Grondin fait appel à l’auteur-compositeur et directeur artistique Steve Marin (2Frères, Marc Dupré, Isabelle Boulay, Ludovick Bourgeois) avec qui, main dans la main, il conceptualise et développe l’idée et l’ADN de la 120e rue. À la réalisation, Martin Aubin (Blue Ridge Band, Krystel Mongeau) se révèle être un collaborateur essentiel. Sur scène, l’artiste ira défendre ses chansons avec Roxane Reddy, David Couture et son acolyte de toujours Steeven Fortin (Steven & Steeven).

Le groupe veut raconter des histoires qui touchent sa génération, toujours dans un esprit collectif, à son image, coloré et réconfortant. Après deux années de travail, d’écriture et de réflexion, c’est de manière indépendante que le projet 120e rue a vu le jour en août 2024.

Découvre dès maintenant la chanson Ce soir oublions de 120e rue à ÉNERGIE!

Tu en veux plus? Écoute Les classiques d’ici ÉNERGIE!