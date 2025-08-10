C’est le 10 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1985, le Canadien Bryan Adams a son premier album au #1 du Billboard 200 avec “Reckless.” Enregistré à Vancouver, on y trouve des singles comme “Run to You,” “Heaven” et “Summer of ’69.” L'album reste au sommet pour 2 semaines.

- En 2007, Emma “Baby Spice” Bunton des Spice Girls a son premier bébé, un fils nommé Beau, avec le chanteur britannique Jade Jones.

- En 1963, “Little” Stevie Wonder commence un séjour de trois semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec la chanson “Fingertips Pt. 2.” Âgé de seulement 13 ans, Wonder était le plus jeune chanteur à monter au sommet des palmarès.

- En 1985, Simon Le Bon, le chanteur de Duran Duran, participe à la course Fastnet dans son yacht nommé Drum. Le bateau chavire, et le chanteur et cinq membres de l'équipage sont pris en-dessous pendant 40 minutes avant qu'un hélicoptère vienne les chercher.

- En 1976, Elton John commence une série de sept concerts au Madison Square Garden à New York, ce qui met fin à sa tournée Louder Than Concorde Tour.

- En 1979, Michael Jackson lance son cinquième album studio, intitulé Off the Wall. Avec des hits comme “Don’t Stop ’Til You Get Enough” et “Rock with You,” l'album donnera à Jackson son premier Grammy.

- En 2005, les Rolling Stones jouent un concert surprise pour 1000 fans au Phoenix Concert Theatre à Toronto, après avoir passé des semaines en ville pour pratiquer pour la tournée Bigger Bang Tour. Ils reviendront jouer au Rogers Centre à Toronto le 26 septembre.

- En 2017, Taylor Swift témoigne dans une salle de cour à Denver, affirmant que l'animateur de radio David Mueller l'avait attouché lors d'une séance de photo dans les coulisses en 2013. "C'était définitivement volontaire", dit Swift. "Il est resté accroché à ma fesse nue alors que j'essayais de m'éloigner de lui, visiblement incomfortable."

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 10th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio