C’est le 10 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1990, la première cérémonie des Billboard Music Awards a lieu, avec le Canadien Paul Shaffer comme co-animateur. Les gagnants des catégories pop incluent Bell Biv DeVoe, Young M.C., New Kids on the Block et Lisa Stansfield – mais la grande gagnante de la soirée est Janet Jackson, avec huit prix, dont Album pop de l'année pour Rhythm Nation.

- En 2000, Eminem arrive au sommet des palmarès britanniques avec le single “Stan,” un chanson où l'on trouve un échantillon de la chanson “Thank You” de Dido.

- En 2010, le premier album post-hume de Michael Jackson est lancé, intitulé simplement Michael. C'est la première collection de nouveau matériel du Roi du Pop depuis Invincible en 2001. L'album sera certifié platine aux États-Unis et au Canada.

- En 1999, le musicien canadien Rick Danko, ex-membre de The Band, meurt dans son sommeil 19 jours avant son 56ème anniversaire.

- En 1983, Paul McCartney et Michael Jackson passent six semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec “Say Say Say.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 10th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio