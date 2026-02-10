C’est le 10 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1990, “Opposites Attract” de Paula Abdul, avec The Wild Pair (Bruce DeShazer et Marv Gunn), arrive au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de trois semaines. La chanson, du premier album d'Abdul Forever Your Girl, vient avec un vidéo qui montre Abdul dansant avec le personnage animé MC Skat Kat. Il y aura d'autres mixes de cette chanson, avec des raps de Romany Malco et Derrick Stevens.

- En 1971, Carole King lance ce qui sera son meilleur album, Tapestry. Il gagne des Grammys pour Album de l'année, Meilleure performance vocale pop féminine, Disque de l'année (pour "It's Too Late") et Chanson de l'année (“You’ve Got a Friend”).

- En 1979, "Da Ya Think I'm Sexy" de Rod Stewart est #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de quatre semaines. Le rockeur britannique est sur le palmarès au même moment que des artistes disco comme les Bee Gees, Gloria Gaynor et Donna Summer.

- En 2008, Amy Winehouse gagne Meilleure nouvelle artiste et quatre autres Grammys, dont Disque de l'année et Chanson de l'année pour “Rehab.”

- En 1937, Roberta Cleopatra Flack naît en Caroline du Nord. Elle deviendra chanteuse et gagnera des Grammys, avec des hits comme “The First Time Ever I Saw Your Face,” “Killing Me Softly with His Song,” et “Feel Like Makin’ Love.”

- En 2017, Adam Levine, le chanteur de Maroon 5, reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

