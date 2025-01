C’est le 10 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1984, Cyndi Lauper est nominée pour cinq Grammys – Album de l'année, Disque de l'année, Chanson de l'année, Meilleure performance d'une artiste féminine et Meilleure nouvelle artiste - faisant d'elle la première depuis Bobbie Gentry en 1967 à en avoir eu cinq. Elle n'en gagnera qu'un seul : Meilleure nouvelle artiste.

 

- En 1945, Roderick David Stewart naît à Londres en Angleterre. Sous le nom de Rod Stewart, il devient un icône de la musique avec des hits comme “Da Ya Think I’m Sexy?” et “Maggie May.”

- En 2016, David Bowie meurt après un combat contre le cancer du foie. Il avait eu 69 ans deux jours auparavant.

- En 1953, Patricia Mae Andrzejewskiat naît à New York. Elle développe un intérêt précoce pour le théâtre musical et décidera de devenir chanteuse après avoir vu Liza Minnelli en concert. Sous le nom de Pat Benatar, elle aura des hits comme “Love Is A Battlefield” et “We Belong.”

- En 2016, le Canadien Justin Bieber devient le premier artiste à avoir des chansons dans les trois positions au sommet des palmarès au Royaume-Uni. “Love Yourself” est #1 suivi par “Sorry” et “What Do You Mean?”

 

- En 2009, la star du pop Fergie épouse l'acteur Josh Duhamel à Malibu en Californie. Ils auront un fils, nommé Axl, en 2013 et annonceront leur séparation en 2017.

- En 1964, Bradley Kenneth Robertsnaît à Winnipeg. Il deviendra le chanteur des Crash Test Dummies, qui auront du succès en 1991 avec “Superman’s Song.”

- En 1976, la chanson parodique “Convoy” est #1 au Billboard Hot 100. Elle est créditée à C.W. McCall, un artiste fictif dont la voix vient des compositeurs Bill Fries et Chip Davis. La chanson, qui sera #1 au Canada quelques semaines plus tard, inspirera un film du même nom en 1978.

- En 1981, Nasri Tony Atweh naît à Toronto. Il deviendra compositeur et producteur et travaillera sur des chansons pour des artistes comme Justin Bieber, Pitbull, Shakira et Halsey. Il gagnera un Grammy pour l'album de Chris Brown F.A.M.E. Atweh sera également le chanteur du groupe canadien MAGIC!, qui aura la chanson hit “Rude.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 10th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio