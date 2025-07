C’est le 10 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2018, Billboard publie son palmarès Hot 100 pour la semaine du 14 juillet et on y retrouve sept chansons de l'album de Drake Scorpion. La star torontoise du rap bat ainsi un record établi par les Beatles, qui avaient eu cinq chansons sur le Billboard Hot 100 en même temps.

- En 1954, Neil Francis Tennant naît en Angleterre. Lui et Chris Lowe créerons le groupe Pet Shop Boys, avec des hits comme “West End Girls”, “It’s a Sin” et “What Have I Done to Deserve This?”

 

- En 1965, les Rolling Stones passent quatre semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec “(I Can’t Get No) Satisfaction." C'est la première chanson du groupe à arriver au sommet des palmarès.

- En 2000, le groupe Coldplay lance son premier album Parachutes au Royaume-Uni. Avec des singles comme “Shiver” et “Yellow,” il sera nommé Meilleur album de musique alternative aux Grammys.

 

- En 2017, “See You Again” de Wiz Khalifa avec Charlie Puth est regardée 2,896 milliards de fois et brise ainsi le record pour la vidéo musicale la plus regardée sur Youtube, dépassant “Gangnam Style” de PSY.

- En 1976, “Afternoon Delight,” une chanson qui parle du sexe pendant le jour, arrive au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines. Il aura trois nominations aux Grammys mais sera le seul hit pour le Starland Vocal Band.

