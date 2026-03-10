C’est le 10 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1977, Robin Alan Thicke naît à Los Angeles. Ses parents sont l'acteur-compositeur Alan Thicke et Gloria Loring, la star de téléromans. Il joue dans un groupe nommé As One avant de d'être signé par la star du R&B Brian McKnight. Thicke se concentre sur l'écriture et la réalisation de chansons pour d'autres artistes avant de lancer sa propre carrière. Ses hits incluent “Lost Without You” et “Blurred Lines.”

- En 2015, un jury décide que Robin Thicke et Pharrell Williams doivent 7,4 millions de dollars à la succession de Marvin Gaye, parce que leur hit de 2013 “Blurred Lines” contenait des éléments copiés de la chanson de Gaye de 1977 “Got To Give It Up.”

- En 2008, Madonna est intrônisée au Temple de la renommée du Rock and Roll pendant une cérémonie à New York. La super star du pop reçoit l'honneur de Justin Timberlake. Dans son discours, Madonna remercie "ceux qui ont dit que je n'avais pas de talent, que j'étais grosse, que je ne savais pas chanter, que je n'aurais qu'un seul hit."

- En 1988, Andy Gibb, le frère cadet des Bee Gees, meurt à l'âge de 30 ans après des années de consommation de cocaïne. Gibb avait eu plusieurs hits dans les années 70, incluant “I Just Want to be Your Everything.”

- En 2009, le chanteur Ryan Adams épouse la chanteuse/actrice Mandy Moore à Savannah dans l'État de la Georgie. Leur union se terminera en 2016, Moore affirmant plus tard qu'Adams était psychologiquement abusif et manipulateur.

- En 1979, "I Will Survive" de Gloria Gaynor est au #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines. L'hymne disco qui porte sur la force des femmes a été écrit par deux hommes – Freddie Perren et Dino Fekaris.

- In 1983, Carrie Marie Underwood naît à Muskogee en Oklahoma. Sa carrière musicale prend son envol lorsqu'elle gagne la 4e saison de American Idol. Mariée au joueur canadien de hockey Mike Fisher, Underwood vivra brièvement à Stittsville en Ontario.

- En 1996, Alanis Morissette, née à Ottawa, gagne plusieurs prix Juno, pour Meilleur album et Meilleur album rock pour Jagged Little Pill. Quatre ans auparavant, elle avait gagné son premier Juno, pour Vocaliste féminine la plus prometteuse.

- En 2005, Michael Jackson ne se présente pas à son procès pour abus d'enfants, supposément parce qu'il était à l'hôpital après s'être blessé en tombant. Le juge menace de résilier le bail du chanteur et de le mettre en prison si il ne paraîssait pas dans l'heure. Jackson arrive portant un veston par-dessus un t-shirt, des pantalons de pyjamas et des pantoufles.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened March 10th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio