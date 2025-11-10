C’est le 10 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1990, Vanilla Ice a mis fin au règne de 18 semaines de MC Hammer au sommet du Billboard 200 avec son album To The Extreme. L'album est resté au sommet pour 16 semaines.

- En 1984, Frankie Goes To Hollywood font leur début à la télévision comme invités musicaux à Saturday Night Live. Le groupe britannique joue “Born To Run” et “Two Tribes.”

- En 2014, Dolores O'Riordan, la chanteuse des Cranberries, est arrêtée tôt le matin à l'aéroport Shannon en Irlande, après qu'elle aurait supposément crié contre une hôtesse de bord qui lui aurait demandé de reprendre son siège puisque l'avion n'était pas complétement arrêté. La chanteuse a également été accusé d'avoir craché sur un agent qui l'arrêtait, ainsi que de l'avoir frappé avec sa tête.

- En 1979, The Eagles arrivent au #1 du Billboard Hot 100 avec “Heartache Tonight.” C'était la cinquième et dernière chanson du groupe à arriver au sommet.

- En 2008, Coldplay et Kid Rock remportent plusieurs prix aux World Music Awards à Monaco. Les autres gagnants incluent Chris Brown, Lil’ Wayne et Enrique Iglesias.

- En 1978, Eve Jihan Jeffers-Cooper naît à Philadelphie. Elle a chanté dans des chorales et, au secondaire, elle a joint un groupe composée uniquement de filles appelé EDGP. Sous le nom d'Eve, elle est devenue une rappeuse et a été la première à gagner le prix Meilleure collaboration Rap/Chant aux Grammys en 2002 avec sa chanson “Let Me Blow Ya Mind" avec Gwen Stefani.

- En 2013, Miley Cyrus fume un joint en acceptant le prix du Meilleur vidéo (pour “Wrecking Ball”) aux MTV Europe Music Awards à Amsterdam.

- En 2006, le chanteur R&B Gerald Levert meurt d'une surdose accidentelle de médicaments. Il a 40 ans. Il a gagné un Grammy et a eu des hits comme “Baby I’m Ready.”

- En 1979, “Rapper’s Delight” de The Sugarhill Gang devient la première chanson rap à apparaître sur le Billboard Hot 100. Il débute au #84.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 10th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio