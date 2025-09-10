C’est le 10 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1990, The Fresh Prince of Bel-Air, mettant en vedette le rappeur Will Smith, fait ses débuts sur les ondes de NBC. L'émission aura six saisons.

- En 1991, le single “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana est lancé. Ce sera le plus gros hit du groupe.

- En 1983, Michael Sembello, l'ancient guitariste de Stevie Wonder, a la chanson #1 aux États-Unis, avec “Maniac” qui se trouve sur la bande sonore de Flashdance.

- En 1957, Siobhan Fahey naît en Irlande. Elle fera partie du groupe pop Bananarama, qui aura des hits comme “Venus” et “Cruel Summer.” Elle fera également partie de Shakespears Sister, qui aura le hit “Stay” en 1992.

- En 1975, le single “Someone Saved My Life Tonight” d'Elton John est certifié or aux États-Unis.

- En 1995, Cyndi Lauper gagne un prix Emmy pour Meilleure actrice invitée dans une série de comédie. La chanteuse, qui jouait le rôle récurrent de Marianne Lugasso dans l'émission Mad About You, gagne le prix pour un épisode qui porte le même titre que sa chanson “Money Changes Everything.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 10th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio