C’est le 11 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2000, Madonna donne naissance à un fils, nommé Rocco, à l'hôpital Cedars-Sinai à Los Angeles, et dont le père est Guy Ritchie, le copain de l'époque de la chanteuse.

- En 1984, “Ghostbusters” de Ray Parker Jr. passe trois semaines au sommet du Billboard Hot 100. Il aura une nomination aux Oscars pour Meilleure chanson originale, mais Parker doit céder une partie des redevances à Huey Lewis, qui avait affirmé que la chanson copiait la mélogide de sa chanson “I Want a New Drug.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2011, les Go-Gos – Belinda Carlisle, Charlotte Caffey, Gina Schock, Kathy Valentine et Jane Wiedlin – reçoivent la 2 444e étoile au sur le Walk of Fame à Hollywood.

- En 1990, “Vision Of Love” de Mariah Carey est au #1 sur le Billboard 100 pour la deuxième de quatre semaines.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 11th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio