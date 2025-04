C’est le 11 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1988, Cher gagne Meilleure actrice aux Academy Awards pour son rôle dans Moonstruck, réalisé par le Canadien Norman Jewison. Sur la scène, Cher dit: "Lorsque j'étais petite, ma mère me disait "Je veux que tu sois quelque chose." Je ne pense pas que ceci représente que je sois quelqu'un, mais je suppose que j'avance."

- En 2006, June Pointer des Pointer Sisters meurt dans un hôpital de Los Angeles à l'âge de 52 ans. Après une crise cardiaque en février, elle reçoit un diagnostique de cancer du sein, du colon, du foie et des os. Les Pointer Sisters ont eu des hits comme “I’m So Excited” et “Neutron Dance.”

 

- En 2015, la star du pop Justin Timberlake et sa femme, l'actrice Jessica Biel, confirment qu'ils ont eu leur premier enfant, un fils nommé Silas Randall.

- En 2017 John Geils Jr. du J. Geils Band meurt à l'âge de 71. Ses hits dans les années 80 incluent “Centrefold” et “Freeze Frame.”

 

- En 1964, les Beatles établissent un record en ayant 14 chansons en même temps sur le Billboard Hot 100. Elles vont du #81, avec “Love Me Do”, jusqu'au #1 avec “Can’t Buy Me Love”.

- En 2015, le rappeur Nelly est arrêté pour possession de drogues, pour possession de marijuana et possession d'objets liés à la drogue, après une fouille de son autobus de tournée.

