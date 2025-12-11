C’est le 11 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1982, Toni Basil est au #1 sur le Billboard Hot 100 avec la chanson “Mickey.” Une version de la chanson "Kitty" enregistrée en 1979 par Racey, ce sera le seul hit de Basil. En 2017, elle poursuit plusieurs compagnies pour leur utilisation non-autorisée de la chanson.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1972, Genesis fait ses débuts aux États-Unis avec un spectacle à l'université Brandeis au Massachusetts. Peter Gabriel chante et Phil Collins est à la batterie.

- En 2010, Joel Madden, le chanteur de Good Charlotte, épouse Nicole Richie, la fille du chanteur Lionel Richie, à Los Angeles. Ils auront deux enfants ensemble.

- En 1954, Jermaine La Jaune Jackson naît à Gary en Indiana. Le quatrième enfant de Joseph et Katherine Jackson, il fera partie des Jackson Five et, plus tard, The Jacksons. Leurs hits incluent “ABC,” “I Want You Back” et “Shake Your Body (Down to the Ground).”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1957, Jerry Lee Lewis, qui a eu des hits comme “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” et “Great Balls of Fire”, épouse Myra Gale Brown, sa cousine de 13 ans. C'est le troisième de ses sept mariages et le couple aura deux enfants en 13 ans.

- En 1997, Mariah Carey joue “My All, “Butterflies” et “One Sweet Day” (with Boyz II Men) au concert des Prix Nobels de la Paix à Oslo.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 11th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio