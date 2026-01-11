C’est le 11 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1971, Mary Jane Blige naît à New York. En 1988, elle enregistre une reprise de “Caught Up in the Rapture” d'Anita Barker dans un centre d'achat et l'enregistrement se retrouve sur le bureau d'un cadre d'une compagnie d'enregistrement qui lui offre un contrat de vocaliste de support. Blige aura une carrière courronnée de succès, avec 13 albums à date.

- En 2009, “The Wrestler” de Bruce Springsteen est nommée Meilleure chanson originale aux Golden Globe Awards. C'est son deuxième Golden Globe, “Streets of Philadelphia” ayant gagné en 1994.

- En 1995, Michael Jackson publie une déclaration après que plusieurs tabloids aient affirmé qu'il y avait une vidéo de 27 minutes le montrant dans une situation sexuelle avec un garçon de 13 ans. "Assez, c'est assez! Je ne resterai pas silencieux pendant que des employés irresponsables des médias essaient de détruire ma réputation," dit Jackson. "J'entend me protéger et ma famille."

- En 1986, “West End Girls” des Pet Shop Boys monte au #1 dans leur Angleterre natale. C'est une nouvelle version de la chanson que le duo avait d'abord lancé en 1984.

- En 2000, Whitney Houston tente de s'éloigner de gardes de sécurités de l'aéroport international de Keahole-Kona à Hawaii qui avaient trouvé un demi-once de marijuana dans son sac. Les agents ont tenté de retenir la chanteuse (ce qu'il n'avait pas l'autorité de faire) mais Houston a laissé le sac et a monté dans l'avion. Elle a ensuite été accusée de possession.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 11th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio