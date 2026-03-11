C’est le 11 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2006, la bande sonore de High School Musical est #1 sur le Billboard 200, en faisant la première bande sonore télé à arriver au sommet depuis Miami Vice en 1985-86. Après avoir été détrônée pour deux semaines, HSM reprend la tête pour une autre semaine.

- En 1997, Paul McCartney devient un "Sir", lorsqu'Elizabeth II le fait chevalier pour ses "services à la musique."

- En 1972, le Canadien Neil Young est au #1 sur le Billboard 200 pour la première de deux semaines avec son quatrième album, Harvest. Avec des hits comme “Heart Of Gold,” il deviendra l'album le plus vendu aux États-Unis cette année-là.

- En 1968, Lisa Anne Loeb naît au Maryland. Enfant, elle apprend à jouer du piano et de la guitare et lancera plus tard une carrière musicale, arrivant au sommet des palmarès en 1994 avec “Stay (I Missed You).” En 2018, elle gagne son premier Grammy, pour Meilleur album pour enfants.

- En 2018, American Idol fait ses débuts aux ondes de ABC après 15 semaines sur Fox. Ryan Seacrest reprend son rôle d'hôte alors que Katy Perry, Lionel Richie et Luke Bryan sont les juges. La première gagnante sera Maddie Poppe.

- En 2006, le chanteur britannique James Blunt monte au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “You’re Beautiful.” Malgré l'omniprésence de la chanson, elle ne reste au sommet que pour une semaine.

- En 2017, Joni Sledge de Sister Sledge est retrouvée morte dans la demeure d'une amie à Phoenix en Arizona. Elle avait 60 ans. Un coroner juge que Sledge est morte de causes naturelles.

Article original What Happened March 11th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio