- En 1991, un memo du CEO de MTV Tom Freston demande aux animateurs d'appeler Michael Jackson le "Roi du Pop" en ondes. "Beaucoup de gens ont changé leur nom récemment ... Qui sommes-nous pour nous opposer au progrès? Nous les appelerons comme ils veulent que nous les appelons.”

- En 1999, Britney Spears gagne quatre prix aux MTV Europe Music Awards à Dublin, incluant Meilleur artiste pop et Meilleure artiste féminine. Son hit “…Baby One More Time” est déclaré Meilleure chanson.

- En 2012, le batteur d'INXS Jon Farriss dit aux fans pendant un concert à Perth en Australie: "Ce soir sera probablement notre dernier spectacle. On n'en a pas parlé mais on voulait attendre à ce soir pour vous le dire." Le jour suivant, le groupe a confirmé qu'il mettait fin au groupe. Le canadien J.D. Fortune, ex-chanteur d'INXS, a envoyé un tweet : "Je suis très triste pour eux. C'était un honneur que d'avoir fait partie du groupe."

- En 1978, le cover disco de Donna Summer du hit de 1968 de Richard Harris “MacArthur Park” passe trois semaines au #1 sur le Billboard Hot 100. La même journée, l'album de Summer Live and More arrive au sommet des palmarès Billboard 200.

- En 1999, la chanteuse Brandy se rend dans un hôpital de la Californie du Sud, supposément pour déshydratation.

