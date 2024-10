C’est le 11 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1992, Belcalis Marlenis Almánzar naît à New York. Elle jouera dans deux saisons de l'émission Love & Hip Hop: New York et dans la série Being Mary Jane avant d'entamer une carrière de rappeuse. Sous le nom de Cardi B, elle aura 3 hits au #1 sur le Billboard Hot 100.

 

- En 2013, Machete Kills sort en cinéma. Lady Gaga joue dans le film, ce qui marque sa première apparition créditée au grand écran, jouant le rôle d'une assassine.

- En 1986, “When I Think Of You” de Janet Jackson passe deux semaines sur le palmarès Billboard Hot 100. C'est sa première chanson à atteindre le sommet du palmarès et fait de Jackson, à l'âge de 20 ans, l'artiste la plus jeune depuis Stevie Wonder à atteindre le #1.

 

- En 1989, Michael Jackson est présent à l'ouverture d'un auditorium nommé en son honneur dans son ancienne école, Gardner Street Elementary, en Californie.

- En 1997, Elton John est au sommet des palmarès américains avec le single “Candle In The Wind 97,” une nouvelle version de sa chanson de 1974 qui portait sur Marilyn Monroe. La nouvelle version rend hommage à Princesse Diana, qui avait perdu la vie dans un accident de voiture à Paris. La chanson devient le single le plus vendu de tous les temps.

- En 1946, Daryl Franklin Hohl naît en Pennsylvanie. Il deviendra la moitié du groupe Hall & Oates, le duo le plus vendeur de l'histoire. Ils auront une série de hits, dont “Maneater,” “Rich Girl” et “Private Eyes.”

- En 2003, Justin Timberlake est l'animateur et l'invité musicale de Saturday Night Live pour la première fois. Il animera l'émission quatre autres fois.

- En 1983, le deuxième album solo de Lionel Richie, Can’t Slow Down, est lancé. Il donnera deux singles #1, soit “Hello” et “All Night Long (All Night)”, et méritera un Grammy pour Album de l'année à Richie.

 

- En 1988, la Canadienne Sarah McLachlan lance son premier album, intitulé Touch. Les copies de ce premier lancement sont maintenant des objets de collection, puisque l'album est remixé et re-lancé l'année suivante après que McLachlan ait signé un contrat d'enregistrement.

- En 2014, One Direction: Where We Are - The Concert Film sort en cinéma pour deux jours.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 11th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio