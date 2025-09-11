C’est le 11 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1993, Mariah Carey commence un séjour de huit semaines au sommet des palmarès américains avec “Dreamlover.”

- En 1971, la série animée The Jackson 5ive fait ses débuts sur les ondes de ABC. La série hebdomadaire jouera pendant deux saisons.

- En 1982, Chicago entame un séjour de deux semaines au #1 sur les palmarès américains avec le single “Hard To Say I'm Sorry," co-écrite par le Canadien David Foster.

- En 1957, Jonathan Aubrey Moss naît dans le sud de Londres. Après avoir passé une audition comme batteur pour The Clash et après avoir joué de la batterie pour Adam and the Ants, il devient le batteur de Culture Club. Le groupe aura un succès monstre dans les années 80, grâce à des hits comme “Karma Chameleon” et “Church of the Poison Mind.”

- En 1996, Michael Hutchence, le chanteur d'INXS, plaide coupable à l'attaque d'un photographe qui prenait des photos de lui et de Paula Yates, la femme de Bob Geldof, en dehors d'un hôtel. Hutchence reçoit une amende de 680 $.

- En 1987, Peter Gabriel gagne neufs prix aux MTV Video Music Awards pour son hit “Sledgehammer,” dont Meilleure vidéo.

- En 2003, Jewel annule sa tournée 0304 après que son bassiste, Terome ’T-Bone’ Hannon, meurt d'un anévrisme à l'âge de 39 ans. Elle part plutôt en tournée solo acoustique, qui s'arrêtera au Massey Hall à Toronto.

- En 1982, "Valley Girl" de Frank Zappa atteint le #32 sur le Billboard Hot 100, donnant au musicien aguerri son seul hit au Top 40.

- En 1995, “Runaway” de Janet Jackson devient le premier single par une artiste à faire ses débuts dans le Top 10 du Billboard Hot 100.

- En 1987, les studios Paisley Park, appartenant à Prince, ouvrent officiellement ses portes à Chanhassen au Minnesota.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 11th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio