C'est le 12 août, et voici ce qui est arrivé en date d'aujourd'hui dans l'histoire de la musique pop

- En 2008, les Jonas Brothers lancent leur troisième album studio, intitulé A Little Bit Longer, qui donnera des hits comme “Burnin' Up” et “Lovebug.”

- En 2001, la chanteuse canadienne Shania Twain et son mari de l'époque Robert “Mutt” Lange ont un fils en Suisse et ils le nomment Eja.

- En 1978, “Three Times A Lady” des Commodores débute un séjour de deux semaines au sommet du Billboard Hot 100. Lionel Richie avait écrit la chanson sur sa femme de l'époque, Brenda.

- En 2012, George Michael, les Spice Girls, Jessie J, Pet Shop Boys, One Direction et Take That sont parmi les artistes pop qui jouent à la cérémonie de clôture des Olympiques d'été à Londres.

- En 2006, LeToya, le premier album de la membre fondatrice de Destiny’s Child LeToya Luckett, est au sommet du Billboard 200. Elle avait été renvoyé de Destiny's Child six ans plus tôt et avait faite partie du groupe Anjel qui n'avait existé que pour une courte période.

- En 1963, Anthony Ray naît dans l'État du Washington. Sous le nom de Sir Mix-A-Lot, il aura un énorme hit en 1992 avec “Baby Got Back.”

- En 1989, “Right Here Waiting” de Richard Marx est au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de trois semaines.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 12th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio