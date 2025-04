C’est le 12 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1999, les Backstreet Boys lancent "I Want It That Way,” le premier single de leur troisième album, Millennium. Écrite par Max Martin et Andreas Carlsson, elle est nominée pour trois Grammys, y compris pour Chanson de l'année et Disque de l'année.

 

- En 2015, Florence Welch de Florence + the Machine saute de la scène à Coachella et se casse le pied. “Malheureusement, pendant la guérison, mes performances devront être un peu plus calmes,” partage la chanteuse sur Facebook.

- En 1975,“Philadelphia Freedom” du Elton John Band est au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines. C'est le quatrième #1 du chanteur aux États-Unis.

 

- En 2011, Ed Sheeran envoie un tweet annonçant qu'il jouera un spectacle gratuit dans un bar à Camden. "Premier arrivé, premier servi, je vais essayer de jouer pour le plus de monde possible mais je ne promets rien," écrit-il. Plus de 1 000 personnes se présentent et Sheeran joue donc quatre sets, dont un sur le trottoir à l'extérieur du bar après la fermeture de celui-ci.

- En 1987, Brendon Boyd Urie naît au Utah. Il n'a que deux ans lorsque la famille déménage à Las Vegas, où il prendra des cours de musique avant de se joindre à un groupe nommé Panic! At the Disco. Ses hits incluent “High Hopes.”

 

- En 2007, Akon simule des actes sexuels avec une fille de 14 ans qu'il avait fait monter sur scène pendant un spectacle dans un club au Trinidad. En réponse, Verizon Wireless annule sa commandite de 3 millions de dollars de la tournée The Sweet Escape de Gwen Stefani, pour laquelle Akon jouait en ouverture. Akon s'excusera plus tard. "Ce n'a jamais été mon intention de mettre dans l'embarras mes fans, ou de profiter d'eux, surtout ceux qui ont moins que 18 ans," dit-il.

- En 1989, des animateurs de radio à Los Angeles se demandent en ondes ce qui est arrivé à David Cassidy (c'était sa fête). L'ancienne idôle du pop appelle la station et on l'invite à y venir. Cassidy joue trois chansons en direct et signe un contrat d'enregistrement.

- En 2005, Mariah Carey lance The Emancipation of Mimi, son dixième album studio. Présentant des chansons comme “We Belong Together,” il montera au #1 sur le Billboard 200 le 30 avril et deviendra un des albums les plus vendus de l'année.

 

- En 1962, Rob Baker, qui deviendra le guitariste de The Tragically Hip, naît à Kingston en Ontario.

Article original What Happened April 12th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio