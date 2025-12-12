C’est le 12 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2014, Nick Cannon demande le divorce de Mariah Carey à New York. Le couple s'était marié en avril 2008. Ils ont eu des jumeaux, Monroe et Moroccan, le jour de leur troisième anniversaire.

- En 2011, les étudiants Jesse Chatz et Charlotte Runzel jouent "Baby" de Justin Bieber par les haut-parleurs de la cour de l'école secondaire Evanston Township et ont mis les étudiants au défi de donner de l'argent à “Stop the Bieber.” L'initiative a amassé 1000 $ en deux jours, qui a été donné à un centre culturel local.

- En 1992, Whitney Houston passe 20 semaines au #1 du Billboard 200 avec l'album bande sonore du film The Bodyguard. Ce sera la bande sonore la plus vendue de tous les temps, en grande partie grâce au succès de la reprise de “I Will Always Love You” de Whitney Houston.

- En 1987, George Michael passe quatre semaines au #1 du Billboard Hot 100 avec le single “Faith,” la pièce titre de son premier album. Le single arrive au sommet au Canada.

- En 1987, les membres de U2 montent sur scène à Hampton en Virginie, se faisant passer pour un groupe country-rock nommé The Dalton Brothers. Ils ouvraient pour… U2.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 12th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio