C’est le 12 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1993, Zain Javadd Malik naît en Angleterre. Il développe un intérêt pour les arts de la scène à l'adolescence et passe une audition pour The X Factor en 2010. Sous le nom de Zayn, il rejoindra quatre autres compétiteurs pour former One Direction, qui deviendra un des boy bands les plus populaires de l'histoire. Zayn quitte le groupe en 2015 pour se concentrer sur une carrière solo.

- En 1999, Britney Spears lance son premier album ...Baby One More Time. En plus de la chanson titre, on y trouve des hits comme “(You Drive Me) Crazy” et “Sometimes.”

- En 2002, Adam Ant est arrêté à Londres pour possession d'arme à feu et voie de fait après un incident dans un pub. Le chanteur de “Goody Two Shoes”, dont le vrai nom est Stuart Goddard, est mis dans un hôpital psychiatrique pour observation.

- En 1974, Melanie Jayne Chisholm naît en England. Après avoir étudié dans une école d'arts de la scène, elle devient Melanie C – ou Mel C, ou Sporty Spice – dans le groupe pop Spice Girls. Chisholm enregistre également plusieurs albums solo et aura un hit avec le Canadien Bryan Adams, “When You’re Gone.”

- En 1954, Felipe Ortiz Rose naît à New York d'une mère portoricaine et d'un père Lakota Sioux. Après avoir étudié la danse, il jouera "l'Indien" dans le groupe disco Village People, qui aura des hits comme “Y.M.C.A.” et “Macho Man.”

- En 1974, le Steve Miller Band monte au sommet du Billboard Hot 100 avec “The Joker.” C'est la première de trois chansons du groupe à arriver au sommet des palmarès.

- En 2003, Maurice Gibb des Bee Gees meurt dans un hôpital de Miami Beach pendant une opération à l'abdomen. Il avait 53 ans.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 12th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio