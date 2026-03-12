C’est le 12 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2016, le troisième album studio d'Adele, 25, monte au sommet sur le Billboard 200 pour la dernière fois. L'album, avec des hits comme “Hello” et “When We Were Young,” passe 10 semaines non-consécutives au #1.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2016, Ariana Grande est l'hôte et l'invitée musicale de Saturday Night Live, où elle rencontre Pete Davidson, qui deviendra son fiancé. Ils se séparent en octobre 2018.

- En 1988, “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley est au #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines. Le single, lancé en juillet 1987, est écrit et réalisé par le trio britannique Stock Aitken Waterman.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1948, James Vernon Taylor naît à Boston. Il étudie la musique en bas âge et aura du succès en 1970 avec “Fire and Rain.” Taylor aura des hits avec “You’ve Got A Friend” et “How Sweet It Is (To Be Loved By You).”

- En 1994, le groupe pop suédois Ace Of Base passe quatre semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec “The Sign.” Après avoir été détrônée pour quatre semaines par “Bump n’ Grind” de R Kelly, la chanson revient au #1 pour deux autres semaines.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened March 12th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio